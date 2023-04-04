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Gecenin Ucunda canlı izle! 4 Nisan Star TV Gecenin Ucunda 23. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

Gecenin Ucunda canlı izle! 4 Nisan Star TV Gecenin Ucunda 23. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

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Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 23. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gecenin Ucunda canlı izle! Star TV Gecenin Ucunda 23. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gecenin Ucunda canlı izleme linki var mı? 4 Nisan Star TV canlı izle!

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Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda canlı izle! 4 Nisan Star TV Gecenin Ucunda 23. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

Diziyi TV'den izleyebildiğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de seyredebilirsiniz.

Nejat, Kazım'ın kendisine kurduğu kumpası ifşa etmek için Macide'nin karşısına çıkmış, her şeyi tek tek anlatmıştır. Ancak Macide, Nejat yerine Kazım'a inanmayı tercih etmiştir. Nejat, Kazım konusunda Macide'nin gözlerini açmaya kararlıdır ancak kocasına güvenmekte kararlı olan Macide'yi ikna etmek neredeyse imkansızdır. Macide, Nejat'ın tavırlarına anlam veremeyip, onun için endişelenmeye başlamışken başına hiç beklemediği bir yerden onu derinden sarsacak başka bir darbe gelecektir. Acaba Macide düştüğü bu cenderenin içinden çıkmayı başarabilecek, başına gelenler karşısında ayakta kalabilecek midir?

Gecenin Ucunda canlı izle! 4 Nisan Star TV Gecenin Ucunda 23. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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