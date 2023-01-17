Gecenin Ucunda canlı izle! 17 Ocak Star TV Gecenin Ucunda 15. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!
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Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gecenin Ucunda canlı izle! Star TV Gecenin Ucunda 15. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gecenin Ucunda canlı izleme linki var mı? 17 Ocak Star TV canlı izle!
Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda canlı izle! 17 Ocak Star TV Gecenin Ucunda 15. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!
Diziyi TV'den izleyebildiğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de seyredebilirsiniz.
Macide ve Kazım'ın evlilik haberi, herkesin hayatında bomba etkisi yaratmıştır. Ama asıl bomba, aşktan gözleri kör olan ikilinin tutku dolu ilişkisine düşmüştür. Nermin'in hamileliğinden çok kötü bir şekilde haberdar olan Macide, Kazım'a karşı çok öfkelidir. Kazım ise Macide'nin öfkesini dindirmek için çabalamaktadır. Macide pek ikna olacak gibi görünmese de yalı içindeki savaşını devam ettirecek, Nermin ve Berrin'e karşı tutumuna tam gaz devam edecektir. Bunca mücadelenin içinde Kazım, Macide'yi yeniden kazanmanın bir yolunu bulabilecek midir? Yoksa Macide bu ağır yalandan sonra Kazım'a olan güvenini tamamen kayıp mı edecektir?
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal