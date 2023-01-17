Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gecenin Ucunda canlı izle! Star TV Gecenin Ucunda 15. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gecenin Ucunda canlı izleme linki var mı? 17 Ocak Star TV canlı izle!

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda canlı izle! 17 Ocak Star TV Gecenin Ucunda 15. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

GECENİN UCUNDA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TV'den izleyebildiğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de seyredebilirsiniz.

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Macide ve Kazım'ın evlilik haberi, herkesin hayatında bomba etkisi yaratmıştır. Ama asıl bomba, aşktan gözleri kör olan ikilinin tutku dolu ilişkisine düşmüştür. Nermin'in hamileliğinden çok kötü bir şekilde haberdar olan Macide, Kazım'a karşı çok öfkelidir. Kazım ise Macide'nin öfkesini dindirmek için çabalamaktadır. Macide pek ikna olacak gibi görünmese de yalı içindeki savaşını devam ettirecek, Nermin ve Berrin'e karşı tutumuna tam gaz devam edecektir. Bunca mücadelenin içinde Kazım, Macide'yi yeniden kazanmanın bir yolunu bulabilecek midir? Yoksa Macide bu ağır yalandan sonra Kazım'a olan güvenini tamamen kayıp mı edecektir?

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal