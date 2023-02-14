Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda bugün var mı, yok mu? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? Gecenin Ucunda ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Star Tv'nin yayın akışında Gecenin Ucunda dizisini göremeyen kullanıcılar, Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Gecenin Ucunda bugün var mı, yok mu? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? Gecenin Ucunda ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA BUGÜN VAR MI?

STAR TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Star Tv'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.