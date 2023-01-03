Star TV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün yayın akışında yer almadı. Dizi gününde yayınlanmayınca izleyiciler, Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Gecenin Ucunda yeni bölümü neden yok? merak etti. Peki, Gecenin Ucunda yeni bölüm neden yok? 3 Ocak Star TV yayın akışında hangi programlar var? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda yeni bölüm yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Gecenin Ucunda yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda yeni bölüm bu hafta yok mu?

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Gecenin Ucunda yeni bölümü neden yok? 3 Ocak Salı Star TV yayın akışı!

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN?

Gecenin Ucunda her Salı Star'da ekranlara geliyor. Fakat 3 Ocak bugün dizi yılbaşı arası nedeniyle olmayacak.

GECENİN UCUNDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? (3 OCAK 2023 SALI)

Gecenin Ucunda bugün Özel Bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara yaptığı düşünülüyor. Dizi bugün özel bölüm ile 21:45'de ekranlarda olacak.

Gecenin Ucunda Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Bugün #GeceninUcunda özel bölüm moodumuz açıldı

#GeceninUcunda özel bölümüyle bu akşam 21.45'te Star'da"

Buna göre dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

3 OCAK 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 - Ana Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Yenilmez 4

21:45 - Gecenin Ucunda (Özel Bölüm)

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Bestemsu Özdemir

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Sarp Levendoglu

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Tasaner

Tuba Ünsal

Aleyna Özgeçen

Hazal Senel

Ebru Aykaç

Aysun Metiner

Tugay Bahsi

Levent Özdilek

Cem Avnayim

Sencan Güleryüz

Gonca Yakut