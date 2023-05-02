Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Gecenin Ucunda bitti mi, final mi oldu, neden final yaptı? Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi? araştırması yapıyor. Peki, Gecenin Ucunda tamamen final mi yaptı? Gecenin Ucunda dizisi bitti mi, neden bitti? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda bitti mi, final mi oldu, neden final yaptı? Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi?

GECENİN UCUNDA BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Gecenin Ucunda dizisi 25 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan 26. bölümüyle final yaparak sona ermiştir. Dizi geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara gelmişti.

GECENİN UCUNDA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dizi geçen hafta final yaptığı için bu hafta ekranlara gelmeyecek.

GECENİN UCUNDA NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül : Macide : 1-26

Kadir Doğulu : Kazım Işık : 1-26

Tuba Ünsal : Nermin Işık : 1-26

Sarp Levendoğlu : Ahmet Işık : 1-26

Zuhal Olcay : Berrin Işık Kanbey : 1-26

Özge Özder : Sara Kohen : 1-26

Bertan Asllani : Cihangir Işık : 1-26

Bestemsu Özdemir : Serra Pekdemir : 1-26

Levent Özdilek : Tunç Kanbey : 1-26

Ebru Aykaç : Şermin : 1-26

Şencan Güleryüz : Zafer Pekdemir : 1-26

Aysun Metiner : Ferah : 1-26

Gonca Yakut : Nil : 1-26

Aleyna Özgeçen : Yasemin Kanbey : 1-26

Kerim İlhan : Can Pekdemir : 1-26

Hazal Şenel : Simin Tezer : 1-26

Seyda Bayram : Handan : 1-26

Cem Avnayim : Selim : 1-26

Tugay Bahşi : Koko : 1-26

Ufuk Tevge :1-26

Kuzey Kaya :1-26

Ubeyt Ünal :1-26

Oya Ünal :1-26