Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 7. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gecenin Ucunda 9. bölüm fragmanı 23 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu.

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.