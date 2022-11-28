Gecenin Ucunda 9.bölüm fragmanı yayınlandı! Gecenin ucunda yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 9. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair tüm merak edilenler...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Leventoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Gecenin ucunda dizisininYeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gecenin Ucunda her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜMÜ HANGİ GÜN?

Ekranların sevilen dizisi Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri Salı günü yayınlanmaktadır.

GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir.

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Macide, Kazım'ın kendisini öpmesiyle büyük bir şok yaşar. Kazım her şeye rağmen aşka bir şans vermeye kararlıdır. Kazım'dan uzak durmak için elinden geleni yapan Macide, Berrin'in hastalığı ağırlaşınca yine yardıma koşar. Ahmet'i hayatından çıkarmak için onun ısrarlı yemek teklifini kabul eden Macide'yi kötü bir gece beklemektedir.Masum başlayan yemek, Nine'nin şeytani planıyla gölgelenir.