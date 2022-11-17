Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Peki, Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu?

Gecenin Ucunda dizisinin 8.bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Gecenin Ucunda 8.bölüm fragmanı İZLE! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı FULL İZLE! Peki, Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

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GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım tüm ailenin huzurunda Macide'yi Ahmet'e istedikten sonra Macide, Kazım'la yüzleşir ve arasına mesafe koyar. Macide, Ahmet'e artık görüşmek istemediğini söyler. Ahmet son çare olarak Kazım'dan yardım ister. Macide'den uzak durmakta zorlanan Kazım, Ahmet'e yardım etme bahanesiyle tehlikeli bir oyuna başlar.

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.