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Gecenin Ucunda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

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Gecenin Ucunda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 6. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 7. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

09 Kasım 2022 Star Yayın Akışı09 Kasım 2022 Star Yayın Akışı

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

Gecenin Ucunda her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

Gecenin Ucunda 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Macide, Işık Ailesi'nden uzak durmakta kararlıdır fakat Handan'ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım'la baş başa bir yolculuğa çıkar. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım'ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok olur.

Gecenin Ucunda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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Gecenin Ucunda Dizi Gündem Magazin Haberler

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