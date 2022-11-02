Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 5. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 6. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gecenin Ucunda her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gecenin Ucunda 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GECENİN UCUNDA 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal