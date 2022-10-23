Gecenin Ucunda 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Yeni bölümler neler olacak?
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Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 1. bölüm ile ekranlara geldi. 1. bölümün ardından izleyiciler dizinin 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Gecenin Ucunda 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkar? İşte detaylar...
Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Yeni bölümler neler olacak?
Dizinin bugünkü 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı yayınlandı.
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...
Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal