Gecenin Ucunda 3. Bölüm Fragman
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Gecenin Ucunda'ya Abone Olmak İçin › https://bit.ly/gu-dd-subİş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir.
Gecenin Ucunda'ya Abone Olmak İçin › https://bit.ly/gu-dd-sub
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...
Yapım: TMC Film & Alim Yapım
Yönetmen: Barış Erçetin
Senaryo: Başar Başaran, Emre Özdür
OYUNCULAR
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal
#GeceninUcunda