Gecenin Ucunda 26. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle!

Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle!

Gecenin Ucunda 26. bölüm fragmanı izle! Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜM NE OLDU?

Macide, Kazım'dan kaçıp kurtulabilecekken Nermin'e verdiği sözü tutmayı tercih eder. Yeni doğmuş bir bebeğin annesinden ayrı kalmasına razı olamayan Macide,kendini feda ederek Taner'i annesine kavuşturur. Ancak Macide'yi bekleyen şey bir esir hayatıdır. Şermin, Sara ve Nejat onu bu esaretten kurtarmak için neler yapabileceklerini kara kara düşünürler. Hiç beklemedikleri bir anda Cihangir'den gelen yardım eli,işleri tersine döndürecek ve Macide için kurtuluş umudu olacaktır.

GECENİN UCUNDA 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisinin 26.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.