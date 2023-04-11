Gecenin Ucunda 25. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle!

Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle!

Gecenin Ucunda 25. bölüm fragmanı izle! Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜM NE OLDU?

Macide, Kazım'ın gerçek yüzünü annesinden öğrenmiş, ne yapacağını bilemez haldedir. Büyük bir aşkla evlendiği, bebek beklediği kocasının aslında nasıl biri olduğunu öğrenmek, Macide'yi derinden sarsmıştır. Aklında artık iki şey vardır. Nermin'i çocuğuyla kavuşturmak ve Kazım'ı terk etmek. Ancak bunun için bir plan yapması, Kazım'ı etkisiz hale getirmesi gerekmektedir. Sonunda Nazlı'yla el ele verip Kazım'ı hapse attıracak bir plan yapar.

GECENİN UCUNDA 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisinin 25.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.