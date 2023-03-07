Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 19. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 20. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gecenin Ucunda her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

GECENİN UCUNDA 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gecenin Ucunda 19. bölümünün ardından 20. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Macide, Kazım'ın Ankara'ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım'ın yanında sadece Nazlı'nın olması, Macide'yi iyice huzursuz etmiştir. Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara'ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide'nin varlığından hiç memnun olmaz. Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir? Diğer taraftan Kazım ise Macide'nin Nejat'la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide'den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat'a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal