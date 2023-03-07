Gecenin Ucunda 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 19. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 20. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?
Gecenin Ucunda her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Gecenin Ucunda 19. bölümünün ardından 20. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
Macide, Kazım'ın Ankara'ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım'ın yanında sadece Nazlı'nın olması, Macide'yi iyice huzursuz etmiştir. Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara'ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide'nin varlığından hiç memnun olmaz. Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir? Diğer taraftan Kazım ise Macide'nin Nejat'la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide'den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat'a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır.
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal