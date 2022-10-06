Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 1. bölüm ile ekranlara geldi. 1. bölümün ardından izleyiciler dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Gecenin Ucunda 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkar? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Yeni bölümler neler olacak?

GECENİN UCUNDA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

GECENİN UCUNDA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurumsal iş hayatında şahit olduğu haksızlıklar, insan kaynakları uzmanı Macide'yi bir çıkış yolu aramaya iter. Macide, kurtuluşunun ancak başkalarına yardım ederek olacağını anlayarak, küçükken babasından el aldığı şifacılık yoluna girmeye karar verir. Daha sonra işinden istifa edip Ankara'dan ayrılarak eğitim almak üzere İstanbul'un yolunu tutar.

Yolda ilaç devi Işık Ailesi'nden Ahmet Işık'la tanışır. Ahmet, Macide'ye ilk görüşte aşık olur. Şifa verdikçe şifa bulacağına inanan Macide'nin yolu, geçmişten gelen yaralar ve sırlarla örülü Işık Ailesi ile o dünyanın lideri Ahmet'in ağabeyi Kazım Işık ile bir daha ayrılmamak üzere kesişir.

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal