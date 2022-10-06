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Gecenin Ucunda 2. Bölüm Fragman

TV Haberleri

Gecenin Ucunda'ya Abone Olmak İçin › https://bit.ly/gu-dd-subİş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir.

Gecenin Ucunda'ya Abone Olmak İçin › https://bit.ly/gu-dd-sub

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

Yapım: TMC Film & Alim Yapım

Yönetmen: Barış Erçetin

Senaryo: Başar Başaran, Emre Özdür

OYUNCULAR

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

#GeceninUcunda

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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