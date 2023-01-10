Gecenin Ucunda 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 14. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 15. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?
Gecenin Ucunda her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Gecenin Ucunda 14. bölümünün ardından 15. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin'in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide'yle Kazım'ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. Nermin'in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin'in Cihangir'le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi'nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım'la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım'la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal