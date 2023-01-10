Ekranların beğenilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 14. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 15. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak?

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gecenin Ucunda her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gecenin Ucunda 14. bölümünün ardından 15. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin'in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide'yle Kazım'ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. Nermin'in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin'in Cihangir'le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi'nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım'la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım'la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal