Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda 13. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle!

Gecenin Ucunda 13. bölüm fragmanı izle! Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisinin 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.