3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler ise arama motorlarında Geçen senenin TYT puanıyla tercih yapılır mı? Geçen seneki TYT puanımı bu sene kullanabilir miyim? sorularına yanıt aradı.

Geçen senenin TYT puanıyla tercih yapılır mı? Geçen seneki TYT puanımı bu sene kullanabilir miyim? merak ediliyor. Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan Yks'nin sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos arasında yapacak. Arama motorlarında ise Geçen senenin TYT puanıyla tercih yapılır mı? Geçen seneki TYT puanımı bu sene kullanabilir miyim? soruları araştırıldı.

GEÇEN SENEKİ TYT PUANIMI BU SENE KULLANABİLİR MİYİM?

Tyt 2 yıl süresince geçerli aynı zamanda, TYT puanın 2 yıl boyunca geçerli olması şartı ise 200 puanın üzerinde bir puan almak gerekiyor. Yks'nin AYT oturumunda ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiştir. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl kullanılıyor.

YKS PUANI KAÇ YIL KULLANILIR?

Yalnızca Temel Yeterlilik Sınavı 2 yıl süresince geçerli olmakta. TYT puanın 2 yıl boyunca geçerli olması şartı ise 200 puanın üzerinde bir puan alınmasıdır. YKS, AYT oturumunda ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiş olmakta. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl kullanabilirler.

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih klavuzu yayımlanacak. Adayların bu süreçte 24 tercih hakkı bulunuyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır.