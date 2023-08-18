YKS sınavına giren öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken geçen sene yerleştirme sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklandığını merak ediyor. Peki, Geçen sene YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklandı? 2022 ÖSYM yerleştirme sonuçları ne zaman açıklandı?

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS sınavında tercih döneminin sona ermesiyle beraber tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Henüz açıklanmayan yerleştirme sonuçlarının ardından ise Geçen sene YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklandı? 2022 ÖSYM yerleştirme sonuçları ne zaman açıklandı? soruları araştırıldı.

GEÇEN SENE YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2022 yılında yapılan YKS sınavının tercih dönemi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Tercih sonuçları ise 15 Ağustos'ta açıklanmıştı.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz bir açıklama gelmedi.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması tahmin ediliyor.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS TERCİHLER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI E- DEVLET!

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023- Yks sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

E - Devlet ÖSYM sınav sonuçlarına giriş ekranı için BURAYA tıklayınız.

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YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?



Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

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