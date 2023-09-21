Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Bu kapsamda Geçen ay faiz kararı ne oldu? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Geçen ay faiz kararı ne oldu? Geçen ay faiz kararı ne kadar, yüzde kaç arttırıldı?

Geçen ay faiz kararı ne oldu? Sorusu, bugün açıklanacak olan faiz kararı ile birlikte gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyor. Peki, Geçen ay faiz kararı ne oldu? Geçen ay faiz kararı ne kadar, yüzde kaç arttırıldı?

GEÇEN AY FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti. TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.