Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerinin ardından bu gece depremin olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Gece artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay gece artçı deprem oldu mu?

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi. Peki, Gece artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay gece artçı deprem oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

GECE ARTÇI DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gece de küçük çaplı depremlerin meydana geldiği Kandilli verilerine göre görülüyor.

KANDİLLİ ARTÇI DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Can kaybı ve yaralı sayısıyla ilgili son durumu açıklayan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz. Saat 6 itibarıyla tüm veriler güncellenecek" ifadelerini kullandı.

250 MİLYON LİRA ACİL DURUM ÖDENEĞİ

9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini ifade etti. Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.