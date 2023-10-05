Gece Amasra'da konaklayan Ruslar için mendirekte parti düzenlendi

İlk kez Amasra'da konaklayan Ruslar nedeniyle ortalık karıştı

Partiye Ruslardan çok Türkler ilgi gösterdi

Yöre halkı parti için ilçe halkının tek yürüyüş yolunun barikatla kapatılmasına tepki gösterdi

BARTIN - Bartın'ın Amasra Limanı'na 25'inci kez yanaşan kruvaziyer, ilk kez gece Amasra Limanı'nda demirledi. Gün boyu kentin kültürel, doğal ve tarihi güzelliklerini gezen Rus turistler için ise gece eğlence düzenlendi. Rus turistlerden çok Türklerin yoğun ilgi gösterdiği parti sosyal medyadan ise tepki gördü.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande'isimli gemi, Sinop ve İstanbul'a uğradıktan sonra 788 yolcu ve 439 personelle geldiği Amasra'da ilk kez gece demir attı. 14 aylık süreçte Amasra'ya düzenlenen 25 seferde 26 bin 162 Rus turist bölgeye gelirken, yıl sonuna kadar geminin 11 sefer daha düzenlenmesi bekleniyor.

Rus kadınları takıları, erkekler ise mezar taşlarını inceledi

Geceyi Amasra'da geçiren yolcular, gündüzleri Amasra'da tarihi, kültürel yolculuğa çıkarak, eşsiz doğasını gezme fırsatı buldu. Rus turistlerden bazıları ise ilçedeki plajlarda denize girerek, güneşin ve kumsalın tadını çıkardı. Kafiledeki bazı turistler ise Amasra Müzesi'ni gezdi. Kafiledeki Rus kadınlar, müzede yer alan Osmanlı ve Roma dönemine ait takıları, Rus erkekler ise müzenin bahçesinde bulunan Osmanlı, Roma ve eski Türk mezarlarına ait taşları ilgiyle inceledi. Rehberlere mezar taşlarının biçimleri ve üzerindeki figürleri ve taşıdığı anlamı sorarak bilgi aldı.

Ruslar için akşam parti düzenlendi

Amasra Belediyesi tarafından, ilçede bulunan eğlence sektörü işletmeleri mendirekte toplanarak Ruslar için parti düzenlendi. Rusların yanı sıra bölge halkının da katılabildiği eğlence için giriş ücreti olarak Ruslar'dan 10 euro, Türklerden ise 300 TL alındı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, düzenlenen eğlencenin amacının ise bölgeye gemi ile gelen Rus kafilelerinin Amasra'da sürekli konaklayacağı bir rota oluşturulması olduğunu ifade etti. Başkan Çakır, "Astoria Grande gemimiz, aslında 2022 ve 2023 yılı boyunca limanımızı ziyaret etti. Ama bugün bir ilk yaşanıyor. Geceyi de Amasra'yı geçirerek 2 günlük bir program dahilinde ilçemizde bulundu. Tüm eğlence işletmelerimizi bir araya toplayarak, Rus misafirleri ve bölge insanlarını buluşturarak insanların eğlenmesi için imkan oluşturduk. Bu Amasra'mızın bölgemizin turizm açısından bir adım daha ileri gitmesine imkan tanıyacak bir aktive olacak. Bizim talebimiz, turistlerin burada konaklaması. Bunu da denemiş olduk. Karadeniz'deki limanlar içerisinde eğlence imkanı sağlayan tek liman olduk" dedi.

Sosyal medyadan tepki

Düzenlenen partiye Ruslardan çok Türkler ilgi gösterdi. Bazı Amasralılar ise bölge halkı için tek yürüyüş yolu olan mendireğin paralı bir eğlence için barikatlarla kapatılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşılan tepkilerde, "Yürüyüş yapmak için evden çıkıyoruz, tek yürüyüş yolumuz olan mendireğe giriş yasak, 200 TL deniyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Rus gemisinin partisi nedeniyle halka açık alanı kiralayıp, Amasra halkından nasıl 200 TL talep edilebilir" ifadeleri yer aldı.