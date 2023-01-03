Gece alkol satışı yasak mı? 22.00'den sonra alkol satmanın cezası kaç TL?

Akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya yüzde 230 oranında zam yapıldı. Gelişme sonrası onu hakkında araştırmalar yapılırken gece alkol satışı yasak mı ve 22.00'den sonra alkol satmanın cezası kaç TL gibi araştırmalar yapıldı.

2013'ten bu yana uygulanan, tekel bayilerin akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya rekor zam geldi. Yeni zam oranlarını Twitter hesabından Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

22.00'DEN SONRA ALKOL SATMANIN CEZASI KAÇ TL?

Yüzde 230 oranında yapılan zamma göre, kesilen cezada alt limit 215 bin 337 TL, üst limit 1 milyon 60 bin TL oldu.

Zamma tepki gösteren Özgür Aybaş, Twitter'daki paylaşımında şunları söyledi: "Bu dükkanı kapat git anahtarını bize ver cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur."