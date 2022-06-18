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Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu

İhlas Haber Ajansı - Yasin Esen - Genel
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- Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

- Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu

NİĞDE - Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize trafik ekipleri, TYT'ye girecek olan ancak geç kalan ya da okulunu bulamayan öğrencilerin yardımına yetişti. Özellikle trafik motorize ekipleri, bazen bir bazen de iki öğrenciyi motosikletlerine alarak gidecekleri okullara zamanında ulaştırdı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Genel

Niğde TYT Genel Haberler

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