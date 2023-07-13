Gebze'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden otomobil, Alemdar köprüsü mevkisinde motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.