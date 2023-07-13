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Gebze'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden otomobil, Alemdar köprüsü mevkisinde motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf Can Ç. idaresindeki 34 SG 1993 plakalı otomobil, Alemdar köprüsü mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına park etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Otomobil

Kocaeli Ankara Gebze Otomobil Haberler

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