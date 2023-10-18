Gebze'de park halindeki otomobilde yangın çıktı

Park halinde otomobil yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobilden önce duman, ardından alevler yükselmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Enes P.'ye ait 41 AFL 317 plakalı otomobilin motorundan önce dumanlar ardından da alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışırken gökyüzüne de beyaz dumanlar yükseldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Otomobilin kaputu açılamadığı için bir süre su sıkarak tehlikeye engel olan ekipler, daha sonra levye yardımı ile kaputu açmayı başardı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.