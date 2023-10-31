Gebze'de otomobil-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi 1046/1 Sokak'ta K.Ö. idaresindeki 34 YL 1279 plakalı otomobil, G.Ç. yönetimindeki 41 ARC 520 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil