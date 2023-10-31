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Gebze'de otomobil-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.