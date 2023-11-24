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Gebze'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.