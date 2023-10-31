Gebze'de otomobil ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yabancı uyruklu A.A'nın kullandığı 34 HAU 832 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi Eskihisar Feribot Yolu Kavşağında Yusuf A. idaresindeki 41 YV 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Otomobil