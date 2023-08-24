Gebze'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde seyreden Havva Ç. idaresindeki 41 AOE 970 plakalı motosiklet, İsmail Y'nin kullandığı 34 CIL 598 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu Gizem S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Caddede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Otomobil