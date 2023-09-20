Gebze'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.