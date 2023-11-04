Gebze'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde Necdet Biberci yönetimindeki 41 U 8962 plakalı otomobil ile Emine Yalçınkaya idaresindeki 34 ZSV 75 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yalçınkaya ile araçlardaki 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Otomobil