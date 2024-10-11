Gebze Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı'nda ortaya çıkan olay, büyük tepki çekti. Çöp konteynerlerinde kedi ve köpek cesetlerinin bulunması, hayvan hakları savunucularını ve vatandaşları barınak önüne topladı. Gebze'de ne oldu (VİDEO)?

GEBZE'DE NE OLDU?

HP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla konuyu gündeme taşıdı.

Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tüm şiddet birbiri ile bağlantılı! Kızlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi yok eden şiddet aynı şiddet! Siz kötülüğe alan açarsanız, o her yere yayılır. Bu 'Katliam Yasası', ülkede artan şiddetin ana sorumlusudur! Bu vahşetin sorumluları kadar, görüp de ses çıkartmayanlar da suçlu! Cehenneme o hayvanlar gitmeyecek! Bu katliamları yapanlar gidecek!"

Olay sonrası barınağın önünde toplanan hayvan hakları savunucuları, yetkililere tepki gösterirken, olayın soruşturulması için resmi makamlara çağrıda bulundu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklama;

Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezindeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu süreç içerisinde bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.