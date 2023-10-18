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Gebze'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.