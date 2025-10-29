Kocaeli'nin Gebze ilçesi, 29 Ekim 2025 sabahı yaşanan talihsiz bir olayla sarsıldı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki yedi katlı bir bina, henüz netleşmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan Dilara Bilir, 18 yaşında olmasına rağmen sağ olarak kurtarıldı ve ailesiyle birlikte tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Peki, Gebze'de çöken binadan kurtarılan Dilara Bilir kimdir, kaç yaşında?

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADAN KURTARILAN DİLARA BİLİR KİMDİR?

Dilara Bilir'in kurtarılması, hem ailesi hem de çevredeki halk için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dilara'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gebze'de yaşanan bu dramatik olay, kentsel yapı güvenliği ve arama-kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

DİLARA BİLİR KAÇ YAŞINDA?

18 yaşındaki Dilara Bilir, ailesiyle birlikte ikinci katta ikamet ediyordu. Binanın çökmesiyle birlikte kısa süreli bir panik yaşanırken, arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde genç kız sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Olay anında ailesinin diğer üyeleri de enkaz altında bulunuyordu. Dilara ve ailesi, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kalması, olayın en umut verici noktası olarak kayda geçti.

ENKAZDA YAŞANANLAR

Bina çöktükten hemen sonra bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplam 627 görevli, kurtarma köpekleri ve dinleme cihazlarıyla enkazı tarayarak olası canlı kurtarma çalışmaları yürüttü.

Olay sırasında binada Dilara Bilir dışında aile bireylerinin bazıları da enkaz altında bulunuyordu. Arama-kurtarma çalışmaları uzun saatler boyunca sürdü ve ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde can kaybı en aza indirildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binanın 2012 yılında ruhsat, 2013 yılında iskan aldığını belirterek, yapının alt katında bir eczane, üst katlarda ise üç dubleks dairenin bulunduğunu açıkladı. Başkan Büyükgöz, "Anne ve baba bir odada, üç çocuk diğer odada bulunuyordu" ifadelerini kullandı.