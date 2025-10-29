Gebze'de 6 katlı bina çöktü mü? Son dakika! Gebze'de 5 katlı bina neden çöktü, kaç ölü, kaç yaralı var?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Güzeller Mahallesi'nde bulunan bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, enkaz altında kalanların olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GEBZE'DE 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ MÜ?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Güzeller Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında vatandaşların bulunduğu yönünde bilgiler gelirken, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çökme, akşam saatlerinde Gebze'nin Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 5 katlı binanın çökmesi sonucu çevrede büyük panik yaşandı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak olayla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Başkan Büyükgöz, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı, şu an net değil. Bilgiler netleşmedi, ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Büyükgöz'ün açıklamasında binanın kat sayısına ilişkin farklı bilgi verilse de, olay yerinden gelen ilk değerlendirmelere göre binanın 5 veya 6 katlı olduğu tahmin ediliyor.

GEBZE'DE 5 KATLI BİNANEDEN ÇÖKTÜ?

Olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk tespitlere göre çökme, yapısal zafiyet veya zemin kaynaklı bir sorun nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Ancak, kesin nedenin teknik incelemeler sonucunda belirleneceği bildirildi.

GEBZE'DE KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Bölgede AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi. Enkaz altında kalan kişilerin olabileceği yönünde bilgiler mevcut. Ancak, şu ana kadar resmî olarak açıklanmış bir ölü veya yaralı sayısı bulunmuyor.

GEBZE'DE SON DAKİKA

Bölgeye giriş-çıkışlar kontrol altına alınırken, çevredeki vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi. AFAD ve belediye ekipleri, binanın çöktüğü alanda termal kameralar ve ses dinleme cihazları kullanarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.