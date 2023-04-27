Gdz Elektrik'ten Trafo ve Şebeke Hırsızlıklarına Karşı Fotokapanla Mücadele

Özellikle kış döneminde yerleşim yerlerine uzak, tenha olan tarımsal bölgelerdeki trafo ve şebekeler hırsızların hedefi haline getirdi. Gdz Elektrik Güney Bölge Müdürü Bilge Caner Öksüz, son dönemde özellikle İzmir’in Tire ve Bayındır ilçelerinde tırmanışa geçen hırsızlık olayları için, “Tüm bölgelerimizde meydana gelebilecek hırsızlıklar için önlem alıyoruz. Hırsızlık olaylarına karşı koruma amaçlı çok sayıda fotokapan yerleştirdik. Fotokapanların sayısını daha da artırıyoruz. Bu yıl sadece Tire ve Bayındır’da 50 trafo merkezinde gerçekleşen hırsızlıklarda meydana gelen zarar 4 milyon TL. Bu zarar sadece şirketimizi değil aynı zamanda ülke ekonomimizi de olumsuz etkilemekle birlikte bölgede enerji kesintilerine sebep oluyor” dedi.

Özellikle kış döneminde yerleşim yerlerine uzak, tenha olan tarımsal bölgelerdeki trafo ve şebekeler hırsızların hedefi haline getirdi. Gdz Elektrik Güney Bölge Müdürü Bilge Caner Öksüz, son dönemde özellikle İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerinde tırmanışa geçen hırsızlık olayları için, "Tüm bölgelerimizde meydana gelebilecek hırsızlıklar için önlem alıyoruz. Hırsızlık olaylarına karşı koruma amaçlı çok sayıda fotokapan yerleştirdik. Fotokapanların sayısını daha da artırıyoruz. Bu yıl sadece Tire ve Bayındır'da 50 trafo merkezinde gerçekleşen hırsızlıklarda meydana gelen zarar 4 milyon TL. Bu zarar sadece şirketimizi değil aynı zamanda ülke ekonomimizi de olumsuz etkilemekle birlikte bölgede enerji kesintilerine sebep oluyor" dedi.

HIRSIZLIKLA MÜCADELEYE DEVAM

Yapılan açıklamaya göre Şirket, İzmir ve Manisa'da 2022 yılında 2,5 milyar TL'si elektrik şebeke yatırımı olmak üzere toplam 2,9 milyar TL yatırım yaparak elektrik dağıtım şebeke alt yapısını daha güçlü bir hale getirdi.

Bölgede trafo, şebeke hırsızlıklarını bitirmeye kararlı olduklarını belirten Öksüz, şu açıklamayı yaptı:

"Bu konuda gerek emniyet gerek jandarmadan büyük destek alıyoruz. Bölgedeki muhtarlarımız da bu konuda bizimle devamlı iletişim halinde. Şirketimiz hırsızlıkların önüne geçmek için her türlü teknolojiyi takip ederek uygulamalar geliştiriyor. Hırsızlık esnasında maalesef trafoya giren kişilerden, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenler oldu. Amacımız onların da can güvenliğini korumak. Bu konuda bölge halkımızın da hassasiyeti çok önemli. Şüpheli gördükleri olayları öncelikle kolluk kuvvetlerimize, sonrasında da şirketimizin 186 numaralı çağrı merkezine iletmelerini istiyoruz. Çiftçilerimizin tarımsal sulamada yaşadıkları mağduriyetin önüne geçeceğiz."

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