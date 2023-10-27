Gazze'deki doktorlar hastane önünde toplanarak "Burada Kalacağız" isimli ezgiyi okudu

Gazze'deki Aksa Şehitleri hastanesinde görev yapan doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerini sürdürdüklerini belirtti. Hastane önünde toplanan personel, 'Sevfe Nebka Huna' (Burada Kalacağız) isimli ezgiyi okuyarak, halkının yanında olduklarını ve acılarını dindirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Deyr Balah'taki Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını ve insanların acılarını dindirmek için halkının yanında olduklarını ifade etmek üzere hastane önünde toplanarak "Sevfe Nebka Huna" (Burada Kalacağız) isimli ezgiyi okudu.

DOKTORLAR ABLUKAYA RAĞMEN CAN KURTARMAKTAN VAZGEÇMİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ni günlerdir bombalıyor. Savaşın en ağır yüzü hastane koridorlarında yaşanıyor. Ateş altındaki Gazze'de doktolar, İsrail tarafından uygulanan tam ablukaya rağmen can kurtarmaktan vazgeçmiyor.

"BURADA KALACAĞIZ" İSİMLİ EZGİYİ OKUDULAR

Kimi televizyon ekranlarından dünyaya seslendi, kimi hastane önünde toplanarak zulme sessiz kalmadı. Deyr Balah'taki Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını ve insanların acılarını dindirmek için halkının yanında olduklarını ifade etmek üzere hastane önünde toplanarak "Sevfe Nebka Huna" yani "Burada Kalacağız" isimli ezgiyi okudu.

"BURADA KALACAĞIZ, ACILAR BİTENE KADAR"

Haykırdıkları ezgide direnişlerinin kararlılığı vardı; "Burada kalacağız, acılar bitene kadar. Burada yaşayacağız. Melodiler elbet daha güzel olacak."