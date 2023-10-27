İsrail, Gazze'ye yönelik kara operasyonlarını bu gece genişletiyor. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesi çağrısında bulundu. Bu gelişmelerin ardından Gazze'ye kara harekatı başladı mı? İsrail Gazze'ye kara operasyonunu başlattı mı? soruları gündeme taşındı.

Gazze'ye kara harekatı başladı mı? SON DAKİKA! İsrail Gazze'ye kara operasyonunu başlattı mı?

Gazze'ye kara harekatı başladı mı? İsrail, Gazze'ye yönelik kara operasyonlarını bu gece genişletiyor. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesi çağrısında bulundu. Bu gelişmelerin ardından Gazze'ye kara harekatı başladı mı? İsrail Gazze'ye kara operasyonunu başlattı mı? soruları gündeme taşındı. Detaylar!

GAZZE'YE KARA HAREKATI BAŞLADI MI?

Gazze'yi 21 gündür tam abluka ve bombardıman altında tutan İsrail, kara operasyonlarını bu gece itibarıyla genişletiyor. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi. Öte yandan Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

KARA OPERASYONU GENİŞLİYOR

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. gününde devam ediyor. Kara harekatı için bir süredir tanklarını ve piyadelerini hazır bekleten İsrail, bu gece itibarıyla kara operasyonlarını genişletiyor.

"GÜNEYE GİDİN"

Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi.

GAZZE'DE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu. Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

7 EKİM'DNE BU YANA EN ŞİDDETLİ HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

OBÜSLERLE DE VURUYORLAR

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı. Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.