Gazze Tezkeresi meclisten geçti mi, Gazze Tezkeresi maddeleri neler?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan bu tezkere ile, tüm dünya parlamentolarına İsrail ile yürütülen askeri ve ticari ilişkilerin sonlandırılması çağrısı yapılıyor. Ayrıca Filistin'e uygulanan ambargoların kırılması için uluslararası toplumun ortak adım atması talep ediliyor.

GAZZE TEZKERESİ MECLİSTEN GEÇTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan ve "İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere" başlığıyla sunulan önerge oy birliği ile kabul edildi.

TEZKERENİN ANA MESAJI

Tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya ve Filistin'e uygulanan ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.

İSRAİL'İN POLİTİKALARI KINANDI

Tezkerede, İsrail'in işgal, imha ve ilhak politikaları güçlü bir şekilde kınandı. Kudüs ve Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim faaliyetleri ile Filistin halkına yönelik şiddet telin edildi.

SOYKIRIM SUÇLAMASI

Gazze'de kıtlığın bir imha aracı olarak kullanılmasının, uluslararası hukukta soykırım suçu oluşturduğu vurgulandı. İsrail'in işlediği soykırım ve sömürge suçlarının uluslararası mahkemeler önünde yargılanması gerektiği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bildiride, uluslararası topluma kalıcı ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması için çağrı yapıldı.

BM VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

İsrail hükümeti soykırım politikalarına son verene kadar, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması gerektiği ifade edildi.

PARLAMENTOLARA DAVET

Dünya parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkileri kesmeye, Filistin'e destek olmaya ve iki devletli çözümü savunmaya davet edildi.