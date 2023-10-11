GAZZE SON DURUM NE? İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar 5. Gününü geride bırakıyor! Son Dakika Gazze haberleri neler?

"Son Dakika Gazze haberleri neler?" En çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika gelişmelerine göre, İsrail-Filistin savaşı 7 Ekim'de Hamas'ın duyurduğu Aksa Tufanı operasyonu ile başladı. Çatışmaların beşinci gününde, ölü sayısı 1000'i aşmış durumda. Peki, Gazze son durum ne? İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar 5. Gününü geride bırakıyor! İşte detaylar…

Başbakan Netanyahu'nun savaş ilanının ardından, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ederken, Hamas ise Tel Aviv dahil birçok şehirde direniş hazırlıkları yapıyor. İsrail-Hamas savaşı, 11 Ekim Çarşamba günü dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, Peki, Gazze son durum ne? Son Dakika Gazze haberleri neler?İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar 5. Gününü geride bırakıyor! İşte detaylar…

GAZZE SON DURUM NE?

Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan bilgilere göre, İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları nedeniyle 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu. Ölü sayısı ise hızla artıyor. Ayrıca, silahlı çatışmalar Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine de sıçradı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor" ifadelerini kullandı. Fosfor bombasının Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullanıldığı aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi üzerinde yoğun bombardımana devam ederken, ölü sayısı 1000'i aştı. İsraillilerin ölü sayısı ise 1200'ü geçerken, 2 binden fazla kişi yaralandı.

SON DAKİKA GAZZE HABERLERİ NELER?

Savaşın 5. gününde ölü sayısı hızla artıyor. Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartları altında ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı veya öldürüldüğü iddialarını yalanladı. Nassar, direniş güçlerinin esirlere insanca muamele ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını "katıksız kötülük" olarak nitelendirdi ve ABD'nin bölgeye daha fazla askeri varlık göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Biden, Cumartesi günkü saldırılarda en az 14 Amerikalının öldüğünü ve bir kısmının Hamas tarafından esir alındığını belirtti.