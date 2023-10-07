Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatması sonrası, İsrail ordusu savaş durumu ilan ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırdı. Bu nedenle Gazze-İsrail Son Dakika gelişmeleri araştırılmakta. Peki, Gazze-İsrail'de neler oluyor, son durum ne? Gazze'de neler oluyor?

Gazze-İsrail Son Dakika! Gazze-İsrail'de neler oluyor, son durum ne? Gazze'de neler oluyor?

Gazze- İsrail Son Dakika araştırmaları devam ederken Gazze- İsrail'de neler oluyor, son durum ne? Sorusu birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. İsrail- Gazze hattında tansiyon yüksek. İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas militanları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ülkenin birçok noktasına yüzlerce roket fırlattı. Peki, Gazze- İsrail'de neler oluyor, son durum ne? Gazze'de neler oluyor? İşte Gazze- İsrail Son Dakika gelişmeleri!

GAZZE-İSRAİL SON DAKİKA NELER OLUYOR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde başlatılan saldırılarda 1 İsrailli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bu gelişme sonrası "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz" açıklamasında bulunan İsrail ordusu, Gazze'ye saldırı başlattı. Yüzünün görülmediği bir videoda konuşan Dayf, Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade ederek; "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." Dedi.

ELİNDE TÜFEĞİ OLAN HERKESE ÇAĞRI YAPTI

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı. Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

1 ÖLÜ, 15 YARALI VAR

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

İSRAİL: SAVAŞ DURUMU İLAN EDİYORUZ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

GAZZE HEDEFLERİNE SALDIRI BAŞLATILDI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlatıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.