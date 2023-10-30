"Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi vuruldu mu, son durum nedir?" Sorusu gündemdeki yerini alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında "Türk Dostluk Hastanesi"nin vurulduğunu duyurdu. Peki, Gazze'de vurulan Türk hastanesinde ölü, yaralı var mı? İşte detaylar…

Gazze'de vurulan Türk hastanesinde ölü, yaralı var mı? Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi vuruldu mu, son durum nedir?

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının Şerit'teki kanser hastalarına hizmet veren tek "Türk Dostluk Hastanesi"nde hasara yol açtığını duyurdu. Peki, Gazze'de vurulan Türk hastanesinde ölü, yaralı var mı? Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi vuruldu mu, son durum nedir? İşte detaylar…

GAZZE'DE VURULAN TÜRK HASTANESİNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Hastane genel müdürü Sobhi Skaik tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasında paylaşılan bilgilendirme metninde, İsrail ordusunun hastane çevresini tekrar tekrar hedef aldığı ifade edildi.

Al Jazeera'nın raporuna göre, Sobhi Skaik, "Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına hizmet veren tek Türk Dostluk Hastanesi, çevresinin sürekli olarak hedef alınması sonucu ciddi zarar gördü. Bu saldırılar, kanser hastalarını ve sağlık personelini korku içinde bıraktı. İşgal, kanser hastalarının acılarını artırmakla kalmayıp, ilaçlara ve yurtdışında tedavi görmeye olanak sağlayan seyahatlere ulaşmaktan mahrum bırakmıştı. Şimdi ise hastanenin etrafını hedef alarak hayatlarını tehlikeye atmaktadır," dedi.

TÜRKİYE - FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ VURULDU MU, SON DURUM NEDİR?

Skaik, "İsrail, Türk milletinin Filistin halkına olan dostluğunun bir sembolü olan bu kurumu tamamen yıkmak istiyor" ifadesini kullandı. Skaik, Türkiye'ye yönelik bir çağrıda bulunarak, "İsrail'in bu vahşetini durdurmasını ve Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının bakımında önemli bir dönüşüm sağlayan hastaneyi korumasını" talep etti.