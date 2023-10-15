Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in bombardıman altına aldığı Gazze ile ilgili güncel bilgileri paylaşırken, Gazze'de son durum nedir ve kaç kişi öldüğü merak ediliyor. İsrail- Filistin savaşında ölen sayısı kaç oldu ve savaşta son durum ne olduğu gündeme geliyor. Peki, Gazze'de son durum nedir? İsrail- Filistin savaşında ölen sayısı kaç oldu?

Gazze'de son durum nedir merak edilirken İsrail- Filistin savaşında ölen sayısı kaç olduğu araştırılıyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'de son durum nedir? İsrail- Filistin savaşında ölen sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

GAZZE'DE SON DURUM NEDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştır. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

47 AİLE TAMAMEN YOK EDİLDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'da İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen haberde, 500'den fazla kişinin öldürülmesiyle 47'den fazla ailenin nüfus kayıtlarından silindiği aktarıldı.

İSRAİL- FİLİSTİN SAVAŞI NASIL BAŞLADI?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.