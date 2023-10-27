İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. Gazze'de neler oluyor, İsrail kara harekatına başladı mı merak ediliyor. İşte, Gazze'de son durum!

Gazze'de son durum! Gazze'de neler oluyor, İsrail kara harekatına başladı mı?

Gazze'de son durum! İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. Gazze'de neler oluyor, İsrail kara harekatına başladı mı merak ediliyor. İşte, Gazze'de son durum haberimizde...

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 21 gündür bomba yağdırırken saldırılar bu gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana en yoğun bombardımanı gerçekleştirdiği kaydedilen İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri de kesildi. Şu anda Gazze'deki 2 milyon kişiden haber alınamıyor.

GAZZE'NİN KUZEYİNE YOĞUN HAVA SALDIRISI

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA DÜZENLENEN EN YOĞUN BORBADIMAN

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı. Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

2 MİLYON KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi. Şu anda Gazze'deki 2 milyon kişiden haber alınamıyor.