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Gazze'de Roma dönemine ait 5 yeni mezar bulundu

Turizm Haberleri

Gazze'deki Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Tarihi Eserler ve Kültürel Miras Genel Müdürü Cemal Ebu Rayde, son bulunan 5 mezarla birlikte, Roma döneminden kalma mezarların sayısının 130'a ulaştığını açıkladı. Gazze'deki Roma mezarlığının tarihi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanıyor.

Gazze'de Roma dönemine ait 5 yeni mezar bulunduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Tarihi Eserler ve Kültürel Miras Genel Müdürü Cemal Ebu Rayde, yaptığı yazılı açıklamada, son bulunan 5 mezarla birlikte, Roma döneminden kalma mezarların sayısının 130'a ulaştığını kaydetti.

Ebu Rayde, 4 bin metrekarelik alana yayılan Roma mezarlığının tarihinin yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayandığını ifade etti.

Eski dünyanın önemli kentlerinden biri olan Gazze, Firavunlar dönemi Mısır, Yunan, Roma, Bizans'ın ardından İslam dönemi yönetimlerinin hakimiyetinde kaldı.

Kaynak: AA / Mohammed Majed - Turizm

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