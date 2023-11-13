İsrail'in 38 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 11 bin 240'a yükseldi. Saldırılarda binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise kayıp durumda. Peki, Gazze'de kaç çocuk öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç çocuk hayatını kaybetti?

Gazze'de kaç çocuk öldü? İsrail'in 38 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 11 bin 240'a yükseldi. Saldırılarda binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise kayıp durumda. Peki, Gazze'de kaç çocuk öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç çocuk hayatını kaybetti? Detaylar...

GAZZE'DE KAÇ ÇOCUK ÖLDÜ?

İsrail'in işgali altındaki Gazze'de can kaybı sayısı korkunç boyutlara ulaştı. İsrail saldırılarının 38'inci gününde Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 240'a yükseldi. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarında 28 binden fazla Filistinli yaralanırken, enkaz altında yaklaşık 1700'ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin kayıp olduğu rapor edildi.

CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ VAR

İsrail'in Gazzeli ailelere karşı 1142 katliam gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, enkaz altında yaklaşık 1700'ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İSRAİL HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail'in özellikle hastaneleri hedef aldığı ve sağlık ekiplerine yönelik tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamaya göre, saldırılar sonucu Gazze'de 22 hastane ve 49 sağlık merkezi çalışmayı durdurdu, 53 ambulans da hedef alındı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI TESPİT EDİLEMİYOR

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, gün içerisindeki açıklamasında, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralılara ulaşılamadığı için ölü ve yaralı sayısının tespit edilemediğini ifade etmişti.