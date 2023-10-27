Ajanslara düşen bir son dakika gelişmesi sonrası Gazze'de son durum nedir 2023 son dakika haberleri! Sorusuna yanıt aranıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Hagar, "Kara kuvvetleri bu akşam operasyonlarını genişletiyor, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz." dedi. Peki, GAZZE'DE internet ve iletişim kesildi mi, var mı? İşte detaylar…

İsrail, Gazze'ye yönelik kara operasyonlarını bu gece genişletiyor. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesi çağrısında bulundu. Peki, GAZZE'DE internet ve iletişim kesildi mi, var mı? SON DAKİKA! Gazze'de son durum nedir 2023 son dakika haberleri! İşte detaylar…

GAZZE'DE İNTERNET VE İLETİŞİM KESİLDİ Mİ, VAR MI?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son zamanlarda en güçlü hava saldırılarını gerçekleştiriyor. Gazze'deki sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesilmiş durumda. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor ve son 21 günde yaklaşık 2,3 milyon Filistinliye gece gündüz saldırılar düzenliyor. İsrail'in hedefi, Gazze'nin her bölgesini kapsıyor, ve son akşam bu saldırılar kuzey bölgelerde yoğunlaştı. İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne ağır obüs saldırıları gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından ise Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları başladı. Gazze'de elektrik kesintileri yaşanıyor ve yakıt girişine izin verilmiyor, bu yüzden kent karanlık bir halde. Gökyüzü, sık sık atılan bombaların patlama ışıklarıyla aydınlanıyor. İsrail hava araçları, yaklaşık bir saat boyunca bölgeye ardışık bomba saldırıları gerçekleştirdi. Patlama sesleri, Sderot şehrine kadar duyuluyor ve bölge sakinleri, bu akşamki saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi obüs saldırıları ile de vurmaya devam ediyor.

GAZZE'DE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Ayrıca, Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarının kesildiği haberleri gelmekte. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze'de sabit hatlar, cep telefonları ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini açıkladı. Şirket, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle bölgedeki altyapının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve "Gazze'nin dünya ile iletişiminin kesildiği" konusunda bilgi verdi.

GAZZE'DE SON DURUM NEDİR 2023?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Fırtınası" adını verdikleri büyük çaplı bir saldırı başlattı. Aynı dönemde İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne onlarca savaş uçağıyla saldırmaya başladı. Gazze'den kaynaklanan saldırılarda 310 asker ve 1400 İsraillinin öldüğü, 5,132 İsraillinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3,038'i çocuk, 1,726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere toplam 7,326 kişiye ulaştığını ve 18,967 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in kontrolünde olan Batı Şeria'da, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü ve 1,900'den fazla kişinin yaralandığı rapor edildi. Çatışma bölgelerinde, çoğunluğu İsrail bombardımanı sonucu olmak üzere 25 gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda Lübnan sınırında 46 Hizbullah üyesi yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı üyelerinden 2 kişi ve bir gazeteci de dahil olmak üzere 4 sivil öldü. Lübnan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ise 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil öldü.

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